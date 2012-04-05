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- Визитка для автомойки985 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Я не ожидал от, по сути банального задания, такого неординарного решения. Александр попал "в яблочко" практически сразу. Небольшие штрихи-доработки и капризы заказчика перенес стоически, без нытья и нравоучений. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Андрей отличный заказчик и приятный в общении человек, знает конкретно, что хочет и четко формулирует задачу. Своевременно оплатил и я остался доволен) Спасибо!