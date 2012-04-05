sashka64

Александр sashka64

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

andry-limin
Андрей 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Имиджевая реклама сайта мототематики
Я не ожидал от, по сути банального задания, такого неординарного решения. Александр попал "в яблочко" практически сразу. Небольшие штрихи-доработки и капризы заказчика перенес стоически, без нытья и нравоучений. Спасибо! Рекомендую.
Андрей отличный заказчик и приятный в общении человек, знает конкретно, что хочет и четко формулирует задачу. Своевременно оплатил и я остался доволен) Спасибо!
Ответный отзыв