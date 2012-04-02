Баннер для акции "Весна на планете шунгита"

Требуется банер gif или flash чем легче тем лучше, но чтобы макс. качество. Описание: размер 480x60 статическая картинка в начале такого плана. в центре 3 заглавные буквы МММ как будто построены из кирпича. с лева картинки типа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ув. Веблансеры!
Требуется разработать баннер для сайта «Планета Шунгита» http://karelshungit.com/
Требования к баннеру:
- Размер: 530px*80px (ширина*высота)
- Использование цветовой гаммы сайта
- Баннер должен органично вписываться в дизайн сайта
На баннере необходимо разместить сразу 3 спец. предложения для покупателей:
1) При покупке на сумму от 1500 руб. — серьги в подарок
2) При покупке на сумму от 3000 руб. — серьги и браслет в подарок
3) При покупке на сумму от 5000 руб. — гарнитур (серьги, браслет и бусы) в подарок
Материалы для баннера:
- Серьги: goo.gl/ikB1f
- Браслет: goo.gl/Dw1c4
- Бусы: goo.gl/0t4kz
Заранее благодарен!
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