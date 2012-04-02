Баннер для акции "Весна на планете шунгита"

Здравствуйте, ув. Веблансеры!

Требуется разработать баннер для сайта «Планета Шунгита» http://karelshungit.com/

Требования к баннеру:

- Размер: 530px*80px (ширина*высота)

- Использование цветовой гаммы сайта

- Баннер должен органично вписываться в дизайн сайта

На баннере необходимо разместить сразу 3 спец. предложения для покупателей:

1) При покупке на сумму от 1500 руб. — серьги в подарок

2) При покупке на сумму от 3000 руб. — серьги и браслет в подарок

3) При покупке на сумму от 5000 руб. — гарнитур (серьги, браслет и бусы) в подарок

Материалы для баннера:

- Серьги: goo.gl/ikB1f

- Браслет: goo.gl/Dw1c4

- Бусы: goo.gl/0t4kz

Заранее благодарен!