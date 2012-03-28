Flash-баннер 550x100

Слайды.

1. Вы незнаете что подарить автолюбителю? (Картинка: Чувак в костюме и над ним вопрос)

2. Лучший подарок для него видеорегистратор! (Фото видео регистратора и коробка с подарком)

3. Закажите мы вам доставим! (Машинка ассоциирующаяся со службой доставки "едет")

Фото видео регистратора взять можно тут.

http://72pokupki.ru/auto/4/

В заявке указывайте пожалуйста сроки.