Flash-баннер 550x100

$20
БаннерыЗакрыт3 заявки90 просмотров
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Слайды.

1. Вы незнаете что подарить автолюбителю? (Картинка: Чувак в костюме и над ним вопрос)

2. Лучший подарок для него видеорегистратор! (Фото видео регистратора и коробка с подарком)

3. Закажите мы вам доставим! (Машинка ассоциирующаяся со службой доставки "едет")

Фото видео регистратора взять можно тут.

http://72pokupki.ru/auto/4/

В заявке указывайте пожалуйста сроки.

12 лет назад
GHzz
Юрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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