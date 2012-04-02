Разработка нескольких баннеров

Слайды. 1. Вы незнаете что подарить автолюбителю? (Картинка: Чувак в костюме и над ним вопрос) 2. Лучший подарок для него видеорегистратор! (Фото видео регистратора и коробка с подарком) 3. Закажите мы вам доставим! (Машинка ассоциирующаяся со службой доставки ...