Есть что то подобное на html верстку(кривая, нужно доделать и изменить сам код, превратив его в валидный), нужно сверстать тему под вордпресс. Сама тема должна выйти не сложная.
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть сайт и статьи, нужно наполнить сайт статьями грамотно и по примеру оформить в html. Есть небольшие нюансы. За одну статью плачу 15 руб. Писать в icq 798три9три.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
В данный момент времени на сайте при заходе в админку и при скачке файла через модуль выдает ошибку: Fatal error: Allowed memory size of 1048576000 bytes exhausted (tried to allocate 2872615497 bytes) in /home/i/iio3utuff/public_html/engine/inc/include/init.php ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно создать js-скрипт, который будет выводить html текст через document.write(или любую другую функцию), на сайте с кодировкой windows-1251. Скрипт отдельным файлом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт powerpt.ru нужно наполнить тремя тысячами презентаций PowerPoint. Наполнение включает в себя: 1. поиск презентаций из сети 2. скачивание 3. создание скриншота первого слайда презентации 4. составления краткого описания ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Скрипт должен выполнять следующие функции: 1. Что бы была возможность загружать на сайт презентации PowerPoint формата 2003-2010 годов 2. Скрипт должен получать изображение первого слайда, уменьшить его до определенных размеров, и загружать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад