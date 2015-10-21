Дизайн проект стойки "попкорн" в кинотеатре.

Нужен дизайн дома, 1 этаж. Проект дома готов, осталось сделать дизайн внешнего вида (цвета, материалы, елементы дизайна, возможен сдвиг окон/дверей). Есть исходник (файл) с черновиком дизайна, который делал нам архитектор в 3dsMAX 9 в рамках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн проект размещения торговой стойки "попкорн" в кинотеатре (фасад стойки - пленка под стеклом с подсветкой, помимо стойки должны быть "размещены" холодильники, витрины, рекламное панно и т.д.).
В приложении изображения самой стойки (не фото, рабочее изображение проектировщиков), фото предполагаемого места размещения, размеры.
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт8 лет назад
1-й этап проектирования дизайн интерьера 1-го этажа 2-х этажного дома в г. Тольятти Самарской области. Ориентировочная площадь 75 кв.м. Кроме того необходимо выполнить дизайн экстерьера дома.Интерьеры и Экстерьеры29 заявокЗакрыт8 лет назад
Квартира 55 метров, нужна расстановка кухни, спальни, ванная, шкафы и так далее с рисунками. Все стены внутри квартиры не несущие, можно исходить из внешних стен. В ванной хочется разместить, ванну стандартную это мин, можно чуть длинее, унитаз ...Завершен8 лет назад
Часть квартиры площадью70 м2 (прихожая, кухня, гостиная и 2 санузла). Нужна разработка дизайн-проекта: несколько вариантов по стилю, строительная документация (перепланировка, мебель, полы, потолки, развертки стен, осветительные приборы, розетки, выключатели), спецификации по материалам и мебели. Дизайн всовременном стиле, возможно ...Интерьеры и Экстерьеры34 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходим дизайн проект кухни со встроенной техникой , расположение модулей и тд в помещение 4140х4320 мм. В помещение помимо кухни должен располагаться диван , телевизор и обеденный стол (110х70см). План комнаты в аттаче. Так же желательно ...Интерьеры и Экстерьеры31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62м2, который должен включать в себя планы, схему проводок, визуализацию и указание источника приобретения входящих в проект предметов интерьера. В квартире будет проживать 1 мужчина 45 лет. Макет квартиры с актуальными ...Интерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую!) Нужно выполнить визуализацию стандартного выставочного стенда: белые стены, расставлены 2 стола со стульями, по стенам развешаны плакаты. Центральный элемент - стеновая панель 2х2,5 м, перед ней - полукруглая стойка-ресепшн - их нужно оформить. Есть мысли, ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо создать дизайн-проект ванной комнаты для дома в современном стиле. В тз указаны все требования и материалы. Во вложении фото ванной чаши и примерная картинка, планы дома и самой ванной комнаты с расположением санитарных точек. Срок ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Имеем помещение 55 м2... Необходимо создание дизайна Интерьера, а также Экстерьера (Наружнее оформление: вывеска + оклейка стекол, как вариант)... Помещение будет использоваться под Обучающий центр по подготовке мастеров по маникюру, педикюру, наращиванию ногтей и ресниц... Также в ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт8 лет назад