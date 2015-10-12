Дизайн экстерьера 1-этажного дома

Квартира 55 метров, нужна расстановка кухни, спальни, ванная, шкафы и так далее с рисунками. Все стены внутри квартиры не несущие, можно исходить из внешних стен. В ванной хочется разместить, ванну стандартную это мин, можно чуть длинее, унитаз ...