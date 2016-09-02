Переделать логотип + цвет фона

Привет, исполнитель.

1. Нужно переделать логотип Magnifique, который сейчас расположен на сайте http://jewellery.kabumba.ru/

Логотип должен включать надпись Magnifique, слогана Ваше ювелирное великолепие и некий фирменный знак

2. Не устраивает цвет верхней панели меню, в разделе каталог слева и внизу сайта - он сейчас черный.

Его нужно переделать. В моем представлении Логотип и эти цвета должны сочетаться.

Сайт планируем осветлить за счет светлых картинок и баннеров