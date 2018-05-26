Kajemyakin

Валерий Кажемякин Kajemyakin

 
39 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UX / UI дизайнер, веб-разработчик

Являюсь дизайнером и веб-разработчиком с 3-х летним опытом работы. Выполняю качественный и уникальный дизайн, а также осуществляю разработку сайтов, различной сложности. Ориентируюсь на потребности аудитории и увеличение конверсии от пользователей.

Мои специализации:

  • Дизайн веб-сайтов: landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, сайт-каталог
  • Дизайн веб-элементов: отдельные страницы сайта, функционал сайта
  • Дизайн приложений
  • Верстка сайта: PSD => HTML, HTML => CMS
  • Создание тем Wordpress
  • Использование Bootstrap
Преимущества работы:

  • Качество работы: прототип со структурой, файлы PSD с группировкой слоев, шрифты
  • Соблюдение сроков
  • Нахожусь на связи и не "пропадаю"
Контактные данные:

WordPressВерстка сайтаHTMLBootstrapВерстка из PSDСайт-визитка