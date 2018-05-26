UX / UI дизайнер, веб-разработчик
Являюсь дизайнером и веб-разработчиком с 3-х летним опытом работы. Выполняю качественный и уникальный дизайн, а также осуществляю разработку сайтов, различной сложности. Ориентируюсь на потребности аудитории и увеличение конверсии от пользователей.
Мои специализации:
- Дизайн веб-сайтов: landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, сайт-каталог
- Дизайн веб-элементов: отдельные страницы сайта, функционал сайта
- Дизайн приложений
- Верстка сайта: PSD => HTML, HTML => CMS
- Создание тем Wordpress
- Использование Bootstrap
- Качество работы: прототип со структурой, файлы PSD с группировкой слоев, шрифты
- Соблюдение сроков
- Нахожусь на связи и не "пропадаю"
- Skype: Overleed
- E-mail: [email protected]
- Сообщения на Weblancer
Портфолио
- Landing-page для набора полицейских147 просмотров
- Сайт товаров для единоборств194 просмотра
- Сайт мужской спортивной одежды139 просмотров
- Админ-панель приложения VitaMind201 просмотр
- Автохимия для моек Grass-lj152 просмотра