UX / UI дизайнер, веб-разработчик

Являюсь дизайнером и веб-разработчиком с 3-х летним опытом работы. Выполняю качественный и уникальный дизайн, а также осуществляю разработку сайтов, различной сложности. Ориентируюсь на потребности аудитории и увеличение конверсии от пользователей.

Мои специализации:

Дизайн веб-сайтов: landing-page, интернет-магазин, сайт-визитка, сайт-каталог

Дизайн веб-элементов: отдельные страницы сайта, функционал сайта

Дизайн приложений

Верстка сайта: PSD => HTML, HTML => CMS

Создание тем Wordpress

Использование Bootstrap

Качество работы: прототип со структурой, файлы PSD с группировкой слоев, шрифты

Соблюдение сроков

Нахожусь на связи и не "пропадаю"