mailsteama111

Быстро, качественно, надёжно

Занимаемся написанием высоконагруженных веб сервисов на C# и .NET Core, начиная от магазинов с корзиной, заканчивая масштабными проектами с подключением базы данных и любых систем от Яндекс, Гугл, Amazon и Microsoft. Имеется опыт в запуске своего стартапа и проработки полной бизнес модели. В данный момент работаю программистом в компании и в свободное время выполняю заказы на фрилансе