Монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков

Здравствуйте! Требуется превью ролик для ютуб канала. Пример вы можете увидеть на varlamov, 2top и других. Буду рад примерам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день уважаемые специалисты. у нас есть подробное ТЗ, видео на 15 минут, фотографии, и сопровождающий текст.
Нужно по ТЗ свести видео, начитать текст, сделать обложку и титры.
Ролик для продвижения в youtube, роликов будет 10 за 2 месяца. Необходимая длительность от 5 минут. За каждый ролик платим $30.
Сдать 1-й ролик нужно на этой рабочей неделе. Если сами не можете озвучивать, но есть кого привлечь уложившись в бюджет, будем рады. отдельно озвучку и монтаж не берем, так как это сильно затягивает сроки.
Если вас устраивают условия, пишите пожалуйста. Для доступа к материалам нужен будет ваш @gmail.com, пишите при отклике адрес почты
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