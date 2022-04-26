Монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков

добрый день уважаемые специалисты. у нас есть подробное ТЗ, видео на 15 минут, фотографии, и сопровождающий текст.

Нужно по ТЗ свести видео, начитать текст, сделать обложку и титры.

Ролик для продвижения в youtube, роликов будет 10 за 2 месяца. Необходимая длительность от 5 минут. За каждый ролик платим $30.

Сдать 1-й ролик нужно на этой рабочей неделе. Если сами не можете озвучивать, но есть кого привлечь уложившись в бюджет, будем рады. отдельно озвучку и монтаж не берем, так как это сильно затягивает сроки.

Если вас устраивают условия, пишите пожалуйста. Для доступа к материалам нужен будет ваш @gmail.com, пишите при отклике адрес почты