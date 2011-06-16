Требуется монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков. Необходимо смонтировать видео длительностью 15 минут, подготовить титры и обложку. Платим $30 за ролик, всего 10 роликов за 2 месяца. Первый ролик нужно сдать на этой неделе. Обращаем внимание, что озвучка и монтаж должны укладываться в бюджет. Если у вас есть возможность привлечь озвучку, укажите это.