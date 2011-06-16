Требуется монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков. Необходимо смонтировать видео длительностью 15 минут, подготовить титры и обложку. Платим $30 за ролик, всего 10 роликов за 2 месяца. Первый ролик нужно сдать на этой неделе. Обращаем внимание, что озвучка и монтаж должны укладываться в бюджет. Если у вас есть возможность привлечь озвучку, укажите это.
- $300Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист для монтажа продающего видео длительностью 3-5 минут для YouTube. Задача - продвинуть продукт, станки для работы по металлу. Оплата почасовая или сдельная. Заинтересованным будет предложено сделать небольшой отрывок 15-30 секунд для оценки. Возможна постоянная работа.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется адаптировать HTML-верстку для блока st305n на сайте. Необходимо реализовать множественный выбор в 5-м селекторе и динамическое изменение цены при выборе опций. Код должен быть готов к вставке на сайт. Доработка должна быть проведена на бесплатном аккаунте Tilda.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется адаптировать решение для блока st305n на сайте с добавлением функции множественного выбора в 5-м селекторе попапа. При выборе нескольких опций цена должна добавляться к стоимости заказа. Код должен быть готов для вставки на сайт Тильда. Необходимо выполнить на бесплатном аккаунте.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо адаптировать HTML-верстку для блока st305n на сайте. Требуется реализовать функцию множественного выбора в 5-м селекторе и динамическое обновление цены при выборе опций. Код должен быть готов для вставки на сайт, достаточно использовать бесплатный аккаунт Тильды.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для внесения изменений в селектор 'топпинги' на сайте, чтобы добавить возможность множественного выбора с помощью чекбоксов. Работа будет оплачиваться за сдельно выполненные задачи. Текущий проект доступен по указанной ссылке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик для периодических задач по доработке на платформе Tilda. Актуальная задача включает добавление возможности множественного выбора чекбоксом в селекторе 'топпинги' на странице. Опыт работы с Tilda обязателен.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
необходимо сделать адаптивную верстку для предложенного макетаHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Нужно сверстать скин для форума symptomy.ru, исходные файлы дизайна имеются. для принятия решения от исполнителя потребуется портфолио, цена, срокиHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется поддержка и развитие форума на движке simplemachines, примерный список задач: установка обновлений форума интеграция с симплепорталлом установка и доработка модов Бюджет в месяц до 200 евро, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад