wulker

Владислав wulker

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков

    $300

    Требуется монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков. Необходимо смонтировать видео длительностью 15 минут, подготовить титры и обложку. Платим $30 за ролик, всего 10 роликов за 2 месяца. Первый ролик нужно сдать на этой неделе. Обращаем внимание, что озвучка и монтаж должны укладываться в бюджет. Если у вас есть возможность привлечь озвучку, укажите это.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео для youtube

    Требуется специалист для монтажа продающего видео длительностью 3-5 минут для YouTube. Задача - продвинуть продукт, станки для работы по металлу. Оплата почасовая или сдельная. Заинтересованным будет предложено сделать небольшой отрывок 15-30 секунд для оценки. Возможна постоянная работа.

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Требуется адаптировать HTML-верстку для блока st305n на сайте. Необходимо реализовать множественный выбор в 5-м селекторе и динамическое изменение цены при выборе опций. Код должен быть готов к вставке на сайт. Доработка должна быть проведена на бесплатном аккаунте Tilda.

    Tilda
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка под тильду

    Требуется адаптировать решение для блока st305n на сайте с добавлением функции множественного выбора в 5-м селекторе попапа. При выборе нескольких опций цена должна добавляться к стоимости заказа. Код должен быть готов для вставки на сайт Тильда. Необходимо выполнить на бесплатном аккаунте.

    Tilda
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка под тильду

    Необходимо адаптировать HTML-верстку для блока st305n на сайте. Требуется реализовать функцию множественного выбора в 5-м селекторе и динамическое обновление цены при выборе опций. Код должен быть готов для вставки на сайт, достаточно использовать бесплатный аккаунт Тильды.

    Tilda
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дописать код для сайта для селектора с множественным выбором

    Требуется разработчик для внесения изменений в селектор 'топпинги' на сайте, чтобы добавить возможность множественного выбора с помощью чекбоксов. Работа будет оплачиваться за сдельно выполненные задачи. Текущий проект доступен по указанной ссылке.

    Tilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Требуется верстальщик для периодических задач по доработке на платформе Tilda. Актуальная задача включает добавление возможности множественного выбора чекбоксом в селекторе 'топпинги' на странице. Опыт работы с Tilda обязателен.

    Tilda
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скин для форума SMF

    $40

    Нужно сверстать скин для форума symptomy.ru, исходные файлы дизайна имеются. для принятия решения от исполнителя потребуется портфолио, цена, сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поддержка форума simplemachines

    $250

    Требуется поддержка и развитие форума на движке simplemachines, примерный список задач: установка обновлений форума интеграция с симплепорталлом установка и доработка модов Бюджет в месяц до 200 евро, ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка рекламной страницы
Успешное сотрудничество! Все отлично! Спасибо!
Работаем с Александром не первый год, рекомендую его как профессионала своего дела. Всегда выдает качественный результат по адекватной стоимости. Отличительной очень положительной чертой является выдерживание сроков, если вам нужен проект в срок - обратиться к Александру правильное решение для вас.
Ответный отзыв