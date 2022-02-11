Превью для youtube канала

Есть съёмка с 3 камер, нужно привести их к единому знаменателю (минимальный цветокор), смонтировать с 3 планов и добавить иллюстраций с титрами и перебивок (и то и другое я пришлю). Длительность той части, что нужно монтировать - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется превью ролик для ютуб канала.
Пример вы можете увидеть на varlamov, 2top и других.
Буду рад примерам.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую друзья, собственно, нам нужен человек чтобы перемонтировать несколько видео для ютуб канала с русского на английский язык. Видео ряд менять практически не нужно, или нужно но не очень много. Видео уже есть готовое русскоязычное, ...Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт2 года назад
Снимать видео в тик ток на русском языке в определенной тематике оплата ежедневно по результатуВидеомонтаж16 заявокЗакрыт2 года назад
- $1
Сделать по 2 селфи и по 2 видео с каждого устройства секунд 20-30 выйдут они Внимание! Для выполнения нужна будет камера со смартфона и вебкамера встроенная в ноутбук или компьютер или отдельная - проверьте работоспособность ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется человек для монтажа видео, если делаете озвучку, рассмотрим и этот вариант. (в идеале нужен человек, который будет делать видео под ключ) Сценарий предоставляем. Тематика: обзоры сайтов. Видеоряд: 3-5 минут. Язык: русский Интересует хороший монтаж, который может зацепить ...Видеомонтаж41 заявкаЗакрыт2 года назад
нужно сделать монтаж видео, разбавить фрагментами, наложением и звукоэффектамиВидеомонтаж1 исполнительЗакрыт2 года назад
Я дам готовое видео, нужно его разбавить фрагментами и наложениемВидеомонтаж43 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать ролики, используя любые доступные футажи и мокапы Тематика iGaming Примеры того, что хочется видеть: https://drive.google.com/drive/folders/1q1-hySorYDMNUCX4EKC-jwoL9xrC5MrU?usp=sharing Оплата исключительно на WMZ (предоплата 50%, разумеется) Пишите, пожалуйста, ваши предложения по срокам и цене Проект подразумевает длительное сотрудничество с выбранными исполнителямиВидеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Создать видеоролик длинною до 1мин в котором на камеру по тексту (текст вышлю в личной переписке) сказать отзыв.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Откликайтесь, в сообщениях расскажу подробнее о работеВидеомонтаж25 заявокЗакрыт2 года назад