Снимать в видео в тик ток в определенной тематике

Сделать по 2 селфи и по 2 видео с каждого устройства секунд 20-30 выйдут они Внимание! Для выполнения нужна будет камера со смартфона и вебкамера встроенная в ноутбук или компьютер или отдельная - проверьте работоспособность ...
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Снимать видео в тик ток на русском языке в определенной тематике оплата ежедневно по результату
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