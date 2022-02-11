Сделать 4 селфи и 4 коротких видео (на смартфон и вебку)

Сделать по 2 селфи и по 2 видео с каждого устройства секунд 20-30 выйдут они Внимание! Для выполнения нужна будет камера со смартфона и вебкамера встроенная в ноутбук или компьютер или отдельная - проверьте работоспособность камеры.

Участвовать в задании можно только 1 раз, выполнение всех пунктов занимает 10-15 минут.

Фото и видео снимаются для обучения искусственного интеллекта.

Если ранее выполняли - не откликайтесь на это задание!

Оплата за участие одного человека 50 руб.

Пришлете видео от двух разных человек - полная оплата 100 руб. Далее за каждого последующего человека еще по 50 р. доплата к заданию.

Обратите внимание, что освещение должно быть разное.

Проверка задания до трех рабочих дней.

Полное ТЗ:

Задание 1: Сделать фотографию лица (селфи) фронтальной камерой смартфона.

Задание 2: Сделать фотографию лица (селфи) фронтальной камерой смартфона, условия освещения лица должны отличаться от задания номер 1.

Задание 3: Сделать видеозапись лица на фронтальную камеру смартфона с произнесением трех числовых последовательностей на русском языке:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5 9 4 7 3 1 8 6 0 2

Задание 4: Сделать видеозапись лица на фронтальную камеру смартфона, условия освещения должны отличаться от задания номер 3, с произнесением одной числовой последовательности из пяти случайных не повторяющихся цифр:

например: 3 9 1 0 7

Задание 5: Сделать фотографию лица (селфи) веб камерой.

Задание 6: Сделать фотографию лица (селфи) веб камерой, условия освещения лица должны отличаться от задания номер 1.

Задание 7: Сделать видеозапись лица на веб камеру с произнесением трех числовых последовательностей:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5 9 4 7 3 1 8 6 0 2

Задание 8: Сделать видеозапись лица на вебкамеру (камера в ноутбуке) условия освещения должны отличаться от задания номер 3, с произнесением одной числовой последовательности из пяти случайных не повторяющихся цифр:

например: 8 9 2 1 7

1 человек может выполнить это задание ровно 1 раз. Если вы пришлете видео с человеком, который уже есть в нашей базе, мы его отклоним.