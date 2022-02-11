Сделать 4 селфи и 4 коротких видео (на смартфон и вебку)

Всем привет! Ищу помощника который будет играть в игру FNAF Security Breach и снимать геймплей. Ни лица не голоса записывать не нужно, только сам геймплей. Нужно делать короткие 1-2 минутные видео. Для начала 60 штук ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать по 2 селфи и по 2 видео с каждого устройства секунд 20-30 выйдут они Внимание! Для выполнения нужна будет камера со смартфона и вебкамера встроенная в ноутбук или компьютер или отдельная - проверьте работоспособность камеры.
Участвовать в задании можно только 1 раз, выполнение всех пунктов занимает 10-15 минут.
Фото и видео снимаются для обучения искусственного интеллекта.
Если ранее выполняли - не откликайтесь на это задание!
Оплата за участие одного человека 50 руб.
Пришлете видео от двух разных человек - полная оплата 100 руб. Далее за каждого последующего человека еще по 50 р. доплата к заданию.
Обратите внимание, что освещение должно быть разное.
Проверка задания до трех рабочих дней.
Полное ТЗ:
Задание 1: Сделать фотографию лица (селфи) фронтальной камерой смартфона.
Задание 2: Сделать фотографию лица (селфи) фронтальной камерой смартфона, условия освещения лица должны отличаться от задания номер 1.
Задание 3: Сделать видеозапись лица на фронтальную камеру смартфона с произнесением трех числовых последовательностей на русском языке:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 9 4 7 3 1 8 6 0 2
Задание 4: Сделать видеозапись лица на фронтальную камеру смартфона, условия освещения должны отличаться от задания номер 3, с произнесением одной числовой последовательности из пяти случайных не повторяющихся цифр:
например: 3 9 1 0 7
Задание 5: Сделать фотографию лица (селфи) веб камерой.
Задание 6: Сделать фотографию лица (селфи) веб камерой, условия освещения лица должны отличаться от задания номер 1.
Задание 7: Сделать видеозапись лица на веб камеру с произнесением трех числовых последовательностей:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 9 4 7 3 1 8 6 0 2
Задание 8: Сделать видеозапись лица на вебкамеру (камера в ноутбуке) условия освещения должны отличаться от задания номер 3, с произнесением одной числовой последовательности из пяти случайных не повторяющихся цифр:
например: 8 9 2 1 7
1 человек может выполнить это задание ровно 1 раз. Если вы пришлете видео с человеком, который уже есть в нашей базе, мы его отклоним.
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