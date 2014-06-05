Дизайн, верстка полиграфии
Работаю маркетологом-дизайнером 6 лет. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
В моем портфолио Вы найдете:
- открытки
- визитки
- грамоты/дипломы
- этикетки
- плакаты
- макеты бордов и растяжек
- каталоги
- корпоративные/акционные газеты
- листовки/буклеты/флаера и т.д..
- верстка газет
- квартальный календарь
- отрисовка логотипов
- реставрация фото
- макеты на футболках и т.д.
Пишите! Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Фирменные стиль50 просмотров
- Визитки29 просмотров
- Блокнот А4 на пружине35 просмотров
- Блокнот А4 на пружине33 просмотра
- Ретушь фото, обработка фотографий33 просмотра
- Социальные сети35 просмотров
- Этикетка для масла72 просмотра
- Дизайн упаковки дойпака72 просмотра
- Дизайн дой пака80 просмотров
- Конверты и сертификаты110 просмотров
- Подарочный сертификат88 просмотров
- Ролл ап102 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличное качество работы с учетом всех пожеланий заказчика! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рада была сотрудничеству! Заказчик всегда на связи. Трепетно переживает, готов идти на компромиссы и дает дельные советы. Рекомендую к сотрудничеству
$40
10 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$12
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество, ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Кирилл, отличный заказчик. Рекомендую для сотрудничества
$10
10 баллов
10 лет назад
Алина отлично справилась с поставленной задачей. Ответственная, пунктуальная, грамотная и культурная исполнительница. Спасибо!
Ответный отзыв
Геннадий очень хороший заказчик! Доступно и понятно ставит задачи. Оплата согласно договоренности. Рекомендую к сотрудничеству!
$55
10 баллов
11 лет назад
Алина сделала работу на отлично. Качественно и в сжатые сроки выполнила поставленную задачу. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Иван, очень хороший заказчик. Четко знает чего хочет. Оплата в срок - без задержек. Впечатления оставил о себе и сотрудничестве только положительное. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Верстка полиграфии
5 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#82
Наружная реклама
4 отзыва
$10/час
от $20от 2 дней
#43
Дизайн продукции
4 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#71