alina-init

Алина alina-init

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн, верстка полиграфии

Работаю маркетологом-дизайнером 6 лет. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

В моем портфолио Вы найдете:

- открытки

- визитки

- грамоты/дипломы

- этикетки

- плакаты

- макеты бордов и растяжек

- каталоги

- корпоративные/акционные газеты

- листовки/буклеты/флаера и т.д..

- верстка газет

- квартальный календарь

- отрисовка логотипов

- реставрация фото

- макеты на футболках и т.д.

Пишите! Буду рада сотрудничеству!

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Euroformat
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка каталога
Отличное качество работы с учетом всех пожеланий заказчика! Рекомендую!
Рада была сотрудничеству! Заказчик всегда на связи. Трепетно переживает, готов идти на компромиссы и дает дельные советы. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Zakazsait
Тимур 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Баннер 9x8м
Хороший исполнитель
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Shmuzer
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Дизайн обложки-памятки
Спасибо за сотрудничество, ответственный исполнитель.
Кирилл, отличный заказчик. Рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
gaal69
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Красиво отформатировать документ в Word
Алина отлично справилась с поставленной задачей. Ответственная, пунктуальная, грамотная и культурная исполнительница. Спасибо!
Геннадий очень хороший заказчик! Доступно и понятно ставит задачи. Оплата согласно договоренности. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов
$55
10 баллов
11 лет назад
Дизайн рекламного буклета
Алина сделала работу на отлично. Качественно и в сжатые сроки выполнила поставленную задачу. Сотрудничеством доволен
Иван, очень хороший заказчик. Четко знает чего хочет. Оплата в срок - без задержек. Впечатления оставил о себе и сотрудничестве только положительное. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
5 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#82
Наружная реклама
4 отзыва
$10/час
от $20от 2 дней
#43
Дизайн продукции
4 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#71