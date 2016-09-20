Необходимо нарисовать листовку-рекламу для юридической компании. Есть текст в ворде, его необходимо красиво обыграть
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Необходимо нарисовать листовку-рекламу для юридической компании. Есть текст в ворде, его необходимо красиво обыграть
Модуль установлен, есть прайс поставщика. Необходимо их подружить и объяснить как это делать в дальнейшем.
Необходимо установить и настроить модуль импорта экспорта прайса от поставщика (cvs файлов) в Opencart (версия 2.1.0). Пример прайса вышлю. Также необходимо настроить тему оформления. Ее установили, но поехали все баннеры и видны куски кода на ...