meat9

Александр meat9

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lenaaltunina
Елена 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
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Александр добросовестный, положительный заказчик. Грамотная постановка задания, оплата - 5 баллов.
Отличная и оперативная работа. Качество на высоте
Ответный отзыв
aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
$8
10 баллов
9 лет назад
Установка и настройка модуля импорта экспорта в Opencart
Opencart
Хорошая постановка задачи, оплата сразу, рекомендую!
Оперативно и качественно. Без лишних вопросов. Рекомендую специалиста
Ответный отзыв