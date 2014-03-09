Переделать сайт

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Завершен1 заявка52 просмотра

Нужно сменить и настроить шаблон на сайте Joomla, а также проапгрейдить ее до версии 3. Подробности будут отправлены в ТЗ.

Joomla
11 лет назад
abalashoff
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за работу, все выполнено отлично!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад