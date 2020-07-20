Нужен качественный мужской голос с приемлемой звукозаписывающей аппаратурой для озвучки маленьких и больших юмористически-развлекательных видео на YouTube-каналы, Рейтинг R на русском и Рейтинг R на английском, а значит должно быть чистое произношение на русском и ...
Надиктовать текст (Женский голос)
Ищу диктора-девушку с приятным молодым голосом, для озвучки видео (закадровый голос - обзор товаров с aliexpress) для размещения на youtube. Текст 750 слов.
Бюджет ограничен. ))
Возможно долговременное сотрудничество.
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