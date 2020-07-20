Надиктовать текст (Женский голос)

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Завершен26 заявок561 просмотр

Ищу диктора-девушку с приятным молодым голосом, для озвучки видео (закадровый голос - обзор товаров с aliexpress) для размещения на youtube. Текст 750 слов.

Бюджет ограничен. ))

Возможно долговременное сотрудничество.

5 лет назад
wizi
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TSAnastasia
Анастасия 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Отличный диктор. Хороший Голос все выполнила как надо. Рекомендую
Задача была озвучена понятно. Приятно было работать. Очень рекомендую

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