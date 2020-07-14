Озвучить 7 минут украинского текста по субтитрам

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Закрыт11 заявок404 просмотра

Есть файл с украинскими субтитрами. Нужно озвучить с хорошим качеством

5 лет назад
berzin
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