Здравствуйте. Требуется озвучить женским голосом текст на татарском языке. Запись будет использована для озвучки внутрикорпоративного информационного ролика. Перед записью предоставлю аналогичную запись на русском для понимания темпа и правильного произношения терминов (it). ...
Дикторская озвучка на азербайджанском языке
Нужно сделать профессиональную дикторскую озвучку на азербайджанском языке - хронометраж до 60 сек.
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