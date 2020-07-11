Озвучка детских сказок

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Закрыт175 заявок3952 просмотра

Озвучка детских сказок в спокойном темпе для спокойного сна.

Ищем подходящие голоса для сотрудничества на постоянной основе.

послушать примеры можете на

calmstory.ru

для рассмотрения кандидатуры достаточно прислать пример озвучки. Можно взять любой отрывок любой сказки. 

голоса ищем как мужские так и женские, также с удовольствием рассмотрим и детские голоса

5 лет назад
Misskogut
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