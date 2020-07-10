Озвучку на арабском языке (женский голос)

Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества записи,ну и само собой по голосу)Ссылка на текст https://docs.google.com/document/d/10csVJ3qpeg7fkidnKknmzUeT-eOxvlIF_c_OtGVCiwI/edit.Для теста просим прислать в телеграм запись озвучки первого ...