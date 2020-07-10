Озвучку на арабском языке (женский голос)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка548 просмотров

Нужно озвучить женским голосом арабский слова и фразы около 2000 слов  -  около 1 часа чтения.

текст очень простой с харакатами 

пример 

 

مَقْعَدٌ، مَقَاعِدُ.أَيْضًا.بَعْضُ.أَمْسِ.اَلْيَوْمَ.غَدًا.إِلَى.أَقَرَأْتَ؟  إِلَى الْبَيْتِ.إِنْ شَاءَ اللهُ.(فَهِمَ، يَفْهَمُ، فَهْمٌ).(جَلَسَ، يَجْلِسُ، جُلُوسٌ).(ذَهَبَ، يَذْهَبُ، ذَهَابٌ).

Писать 

1. Цена

2. Пример голоса озвучки

5 лет назад
salihovRafael
Рафаэль 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Диктор (женский голос) для озвучки текста 150 слов на татарском языке

    Здравствуйте. Требуется озвучить женским голосом текст на татарском языке. Запись будет использована для озвучки внутрикорпоративного информационного ролика. Перед записью предоставлю аналогичную запись на русском для понимания темпа и правильного произношения терминов (it). ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучить мобильную игру

    Делаем небольшую игру в стиле ретровейв. Нужно сделать 1 фоновую музыку и несколько звуков (прыжок, клацание кнопки и т.д.). Игра находиться на стадии разработки, еще нет рабочего прототипа. Но: 1. Есть ...

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Диктор для озвучки текста.

    $70

    Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества записи,ну и само собой по голосу)Ссылка на текст https://docs.google.com/document/d/10csVJ3qpeg7fkidnKknmzUeT-eOxvlIF_c_OtGVCiwI/edit.Для теста просим прислать в телеграм запись озвучки первого ...

    Озвучивание64 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны дикторы 6 голосов, 3 мужских и 3 женских.

    Задача:  Запись аудиомедитаций. Аудиомедитаций очень много, на самые разные темы, в основном это сон, антистресс, тревога, депрессии, страхи и пр. Средняя запись аудиофайла 10-15 минут, бывает больше.  Сейчас я ищу подходящие голоса, запись ...

    Озвучивание78 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Диктор

    "Ищем диктора для прочтения информационно-рекламного текста длинною 500 слов.

    Озвучивание67 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка Телефонного маршрутизатора

    Требуется приятный женский голос для озвучивания Телефонного маршрутизатора. Обязательно четкая русская речь, без акцента. Качественная аудио-запись. При подаче заявки, пожалуйста укажите портфолио где можно послушать.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Озвучка рекламной вставки 20-30 секунд.

    Добрый день. Хочу попросить озвучить Вас текст для рекламной вставки, доброжелательным голосом. текст(" ́" - ударение): Здарова! Хочешь фарману ́ть скинчиков? Заходи на ка эс крафт точка нэт, испытай свою удачу ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад