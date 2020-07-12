Продиктовать текст для документального фильма с записью в аудио файл.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен3 заявки851 просмотр
#1$4

Красиво продиктовать текст для документального фильма с записью в аудио файл.

5 лет назад
CrazyPr0ger
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Jelsomino
Евгений 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Отличный диктор!! потрясающий голос прямо как в кино. Ссылку на озвучку оставлю здесь после монтажа видео.
Рад,что познакомился с таким заказчиком.Интересная работа,моментальная оплата.Приятно плодотворно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

Антон
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Jelsomino
Евгений 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Леонид
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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