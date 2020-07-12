Озвучка детских сказок в спокойном темпе для спокойного сна. Ищем подходящие голоса для сотрудничества на постоянной основе. послушать примеры можете на calmstory.ru для рассмотрения кандидатуры достаточно прислать ...
Продиктовать текст для документального фильма с записью в аудио файл.
Красиво продиктовать текст для документального фильма с записью в аудио файл.
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