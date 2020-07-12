Jelsomino

Евгений Арсеньев Jelsomino

 
57 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Универсальный диктор Евгений Арсеньев

Промо голос на ТВ и радио.

Озвучивание любых текстов,реклама,док.фильмы,мультфильмы,презентации,IVR и тд.

Стаж работы 20 лет.

Портфолио
Отзывы заказчиков
CrazyPr0ger
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Продиктовать текст для документального фильма с записью в аудио файл.
Отличный диктор!! потрясающий голос прямо как в кино. Ссылку на озвучку оставлю здесь после монтажа видео.
Рад,что познакомился с таким заказчиком.Интересная работа,моментальная оплата.Приятно плодотворно работать с таким человеком.
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$30/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга