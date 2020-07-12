Универсальный диктор Евгений Арсеньев
Промо голос на ТВ и радио.
Озвучивание любых текстов,реклама,док.фильмы,мультфильмы,презентации,IVR и тд.
Стаж работы 20 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио диктора Арсеньева215 просмотров
- Анонс Counter Strike113 просмотров
- ГазПром Ухта105 просмотров
- Eclair краска103 просмотра
- Audi quattro Школа вождения125 просмотров
- Колбаса Вильямс114 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Отличный диктор!! потрясающий голос прямо как в кино. Ссылку на озвучку оставлю здесь после монтажа видео.
Ответный отзыв
Рад,что познакомился с таким заказчиком.Интересная работа,моментальная оплата.Приятно плодотворно работать с таким человеком.
Озвучивание
1 отзыв
$30/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга