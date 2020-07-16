Озвучивание видео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт26 заявок1157 просмотров

Нужен качественный мужской голос с приемлемой звукозаписывающей аппаратурой для озвучки маленьких и больших юмористически-развлекательных видео на YouTube-каналы, Рейтинг R на русском и Рейтинг R на английском, а значит должно быть чистое произношение на русском и на английском языке. 

5 лет назад
guest_15921228148379
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Данила
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Николай
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Роман
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Андрей
 
65 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Григорий
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад