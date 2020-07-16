Озвучивание видео

Нужен качественный мужской голос с приемлемой звукозаписывающей аппаратурой для озвучки маленьких и больших юмористически-развлекательных видео на YouTube-каналы, Рейтинг R на русском и Рейтинг R на английском, а значит должно быть чистое произношение на русском и на английском языке.