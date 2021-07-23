Разработка мобильного приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка116 просмотров

Подробное описание (ТЗ) проекта находится в документе:

https://docs.google.com/document/d/1HJQlFNUu4QX1RBL7sDJ7vKi5QpFXgiCXWihhlMiwHmU/edit#heading=h.ez0pjbp26lrk

4 года назад
RTDteam
Торшин 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$500
30 дней
Escrow
Не начали работать над проектом, из-за загрузки исполнителя на других проектах.
Заказчик приятный, все по делу было. К сожалению да, отменили проект из за отсутствия времени по личных причинах.

Заявки фрилансеров

NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
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