moon337

Митя moon337

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Lok_ad
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
4 года назад
UX UI дизайн лунного приложения
Четкое понимание заказчика что он хочет, хотя и не было подробного ТЗ. Проект очень интересный и уникальный) работать было в удовольствие:) Рекомендую для сотрудничества!
Сделал ux ui дизайн лунного приложения, работа выполнена на отлично, было всего пару незначительных исправлений (даже не исправлений, а просьба реализации моих новых идей). Которые исполнитель быстро реализовал. Спасибо Алексей :)) хорошего дня
Ответный отзыв
Lok_ad
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$190
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта с 4K фильмами
Отличный заказчик, рекомендую! подготовил понятное ТЗ, всегда на связи, с оплатой проблем не возникло! Приятно работать с хорошими людьми!
Быстро реализовал редизайн сайта с фильмами, понимал меня с полуслова, хоть я и не давал слишком много исходных данных. Только цветовую гамму, и сохранить старую стилистику сайта. Новый дизайн получился великолепным! Очень доволен результатам, все новые проекты буду отдавать этому дизайнеру
Ответный отзыв