Быстро реализовал редизайн сайта с фильмами, понимал меня с полуслова, хоть я и не давал слишком много исходных данных. Только цветовую гамму, и сохранить старую стилистику сайта. Новый дизайн получился великолепным! Очень доволен результатам, все новые проекты буду отдавать этому дизайнеру