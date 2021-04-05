Ищется программист с опытом работы в Perl для выполнения задач системного программирования. Приветствуются знания CMS XFileSharing Pro для улучшения функциональности проекта.
Системное программированиенет заявок
Закрыт
3 года назад
Ищется программист с опытом работы в Perl для выполнения задач системного программирования. Приветствуются знания CMS XFileSharing Pro для улучшения функциональности проекта.
Ищется iOS разработчик для создания астрологического приложения. Необходимы математические знания и способность работать над проектом с высоким уровнем фокусировки. Опыт в разработке мобильных приложений будет преимуществом.
Сделать дизайн приложения по моему ТЗ.
Сделать редизайн имеющихся страниц, добавить новые страницы сохранив цветовую гамму и узнаваемость сайта.