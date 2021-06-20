Get Запросы + json в unity

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок90 просмотров

Есть веб сервер на apach, 1с которая обрабатывает запросы и мобильное приложение в unity. Необходимо сформировать Get запрос на сервер, получить ответ и вывести его в переменные в unity

Unity
4 года назад
guest_16241403357068
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка мобильного приложения

    Разработка мобильного приложения, которое дает возможность заказывать необходимые товары и блюда, оплачивать их с помощью банковской карты и забирать свой заказ в удобное время. Технологии которые будут использоваться для написания приложения – Flutter. ...

    Flutter
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения с использованием технологии Flutter

    Разработка мобильного приложения с использованием технологии Flutter Основная цель приложения – прием платежей через NFC – модуль смартфона, и другие банковские услуги для малого бизнеса. Более детальная информация о проекте будет предоставлена после ...

    Flutter
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного банкинга

    Разработка мобильного банкинга для физических лиц для одного из банков Украины, что позволит клиентам банка осуществлять весь спектр банковских услуг прямо из смартфона (открытие счетов, перевод средств, оформление депозита, подача заявки на кредитование, оплата коммунальных ...

    Flutter
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка VPN мобильного приложения под iOS

    $2000

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения для iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 экрана ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка Cleaner приложения под Android

    $2500

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 ...

    AndroidFirebase
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение на флуттере + firebase

    $20

    Внести пару правок в приложение на флуттере в айос версию, также использована связка с firebase Описать только с подобным опытом. скрин прилагаю, справа артефакт желтого цвета. после надо скомпилировать и проверить. залить в ...

    Firebase
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Get Запросы + json в unity

    Есть веб сервер на apach, 1с которая обрабатывает запросыи мобильное приложение в unity. Необходимо сформировать Get запрос на сервер, получить ответ и вывести его в переменные в unity

    Unity
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен разработчик на Flutter

    Есть сайт, маркетплейс на WordPress + WCFM, нужно создать для него приложение для Android и iOS на Flutter, сверстать все нужные экраны и сделать интеграцию с сайтом и БД, чтобы все данные сайта автоматически попадали ...

    AndroidFlutteriOSWordPress
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти и заменить текст toast/popup сообщения при запуске Android

    В модифицированных android приложениях при их запуске бывают попап уведомление с названием сайта. Ищем исполнителя разбирающего в этом, который составит инструкцию по поиску этого сообщения и его редактирования. Работа с APK файлами

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад