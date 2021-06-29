Требуется разработать модуль на основе Yandex Vision для распознавания показаний счетчиков воды по фотографиям. Модуль должен сохранять распознанные данные в формате CSV и быть встроен в мобильное приложение. Необходим опыт работы с Yandex Vision и разработкой мобильных решений.
Мобильное приложение ios, Android
Если коротко: разные виды цен в приложении, онлайн оплата и синхронизация с 1с. остальное будет ясно из дизайна в фигме.
ТЗ и пр покажем исполнителю
Сроки: чем быстрее и оперативнее тем лучше.
Заявки фрилансеров
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