Мобильное приложение ios, Android

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Закрыт6 заявок2610 просмотров

Если коротко: разные виды цен в приложении, онлайн оплата и синхронизация с 1с. остальное будет ясно из дизайна в фигме.

ТЗ и пр покажем исполнителю

Сроки: чем быстрее и оперативнее тем лучше.

AndroidFigmaiOS
4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
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Был
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Сергей
 
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Александр
 
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Георгий
 
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