Создания сайта - Доски обявления Сайт уского направления "Аренда/Продажа" - Земли с/г! По типу лун.юа - авто.рия С интегрированой платежной системой и личным кабинетом!
Создание сайта-визитки
Необходимо создать сайт-визитку.Несколько страниц (около 5).
Тематика: услуги по устным и письменным переводам.
Наполнение сайта: информацию предоставлю.
Продвижение сайта: потребуется.
Пример: http://openspb.com/
Комментарии:
- Возможность изменения посетителем сайта языка.
- Возможность администрирования сайта и его редактирования.
Пожалуйста, сразу пишите сроки выполнения, и цену (адекватную), я студентка, бюджет ограничен.
PS. Предполагаю, что нужно будет сделать как минимум 3 сайта, поэтому хочу найти человека, с которым можно работать продуктивно и многократно.
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