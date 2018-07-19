Создание Т3 на разработку проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Нужен опытный специалист с наличием портфолио аналогичных реализованных проектов.

Реализовать Т3 для разработки аналогичного проекта - Sellercheck.Ru

По итогам выполненной работы, с помощью данного Т3 ,  мой Project Manager должен иметь возможность  без трудностей запустить процесс разработки/настройки и контент-наполнения проекта.

7 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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