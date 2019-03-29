korovenkov

Илья korovenkov

 
44 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать поисковые РК в Директе и Adwords

    Нужно создание поисковой контекстной РК в Яндекс.Директ и Google Adwords для службы технической поддержки интернет-магазинов и сайтов Чили.Хелп (https://chilihelp.ru)/ Собрал информацию, которая может понадобиться, в гугл-документе: https://docs.google.com/document/d/1RYKoSS9MwOlZ7Ds2vJ6se2xu6AiZQnQL_c8dcJyfw8E/edit# От вас жду: 1. Краткую информацию об опыте (по Директу и ...

    Google Ads
    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Marina1008
Марина 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать поисковые РК в Директе и Adwords
Четкое и понятное ТЗ. При необходимости, Илья всегда на связи. С оплатой проблем нет, всё точно и в срок.
Марина — замечательный специалист. Умеет слушать и, что самое важное, слышать собеседника. За короткое время навела порядок в нашем бардаке с рекламными кампаниями и они стали приносить целевых лидов.
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