Настройка рекламы в FB, контекст Google и ремаркетинг

Нужен грамотный таргетолог, работающий с рынком Украины. Тип сайта - аксессуары для путешествий. Нужна точная настройка рекламных кампаний в FB и настройка контекстной рекламы в Google + ремаркетинг. Аккаунты уже настроены не один год, нужна именно корректировка, тонкая настройка рекламных объявлений и корректировка бюджетов etc.

По всем вопросам писать в ЛС. Предпочтение отдается специалисту разбирающемуся в ментальности местного рынка.