Удалить все мусорные, убыточные, нерелевантные слова из кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт18 заявок366 просмотров

Удалить все мусорные, убыточные, нерелевантные слова из кампании в яндекс директе и гугл эдвордз и настроить все возможные связки с метрикой и аналитиксом

все доступы для понимания предоставим

6 лет назад
yantsev
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров