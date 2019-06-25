Есть р.к не является эффективной. Разместить другую , для другого сайта.
Удалить все мусорные, убыточные, нерелевантные слова из кампании
Удалить все мусорные, убыточные, нерелевантные слова из кампании в яндекс директе и гугл эдвордз и настроить все возможные связки с метрикой и аналитиксом
все доступы для понимания предоставим
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