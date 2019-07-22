РК в Яндекс.Директ и Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок174 просмотра

Нужно создать грамотную РК

Тематика: Аренда спецтехники

Регион: Москва и область

Google Ads
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
$149
20 дней
Сотрудничество прошло успешно. Были свои нюансы по срокам, но в целом работа прошла продуктивно.
Поработали продуктивно

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама