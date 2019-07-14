Создать и настроить рекламную кампанию Google Ads

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Завершен9 заявок242 просмотра

Реклама бухгалтерских услуг в Киеве. Нужно грамотное исполнение от опытного человек.

Пожалуйста, указывайте цену.

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6 лет назад
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
6 лет назад
$80
5 дней
Escrow
Татьяна грамотный специалист. Все превосходно!
Отличный заказчик. Хорошая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
6 лет назад