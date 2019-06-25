Настроить РК Я.Директ и РСЯ по России на получение лидов для ИТ проект

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Закрыт16 заявок427 просмотров

Настроить РК Я.Директ и РСЯ по России на получение лидов для ИТ проектов.

Задачи на ближайшие 4 недели: по 20 лидов в неделю.

Мы продаем: веб-разработку компаниям, предприятиям, Интернет-магазины производителям и оптовым сетям.

В своей заявке опишите понимание этой ниши.

Возможно ли получить 20 лидов в месяц, которые будут подходить по ЦА.

Какая возможная стоимость лида?

Каков Ваш опыт?

6 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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