Собрать кампанию для Яндекс.Директа

Надо собрать кампанию в Яндекс.Директ для строительного сайта (вести трафик будем на лендинг). Нужна поисковая кампания и РСЯ. Всю семантику мы собрали через кей-коллектор, вышло 320 запросов. Все запросы разделены на категории (по типу строительства). Для каждой категории мы собрали минус-слова. Нужен хороший специалист, кто грамотно разделит запросы в каждой категории на группы, для каждой группы надо создать объявление (с заголовком в 2 строки, хорошим описанием, с быстрыми и ссылками и всеми расширениями).