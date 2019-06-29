Настроить Facebook/Instagram рекламу

Добрый день

Требуется настройка Facebook/Instagram рекламы.

Тематика - Мобильный аксессуар. Новый, никому не известный.

Странички Инстаграм и Фейсбук создали и немножко наполнили, сайт есть, видеоролик есть, картинок много разных есть.

Думаю что нужно будет тестировать много разных вариантов, искать нашу аудиторию, создавать креативы.

Лучше конечно, если у кого то есть опыт в рекламе мобильных аксессуаров, а еще лучше если есть собранные аудитории для таких товаров.

Напишите пожалуйста сроки - как быстро Вы готовы приступить к настройке и запуску ?

Напишите пожалуйста приблизительно Ваши цены - настройка и дальнейшая поддержка.