Срочно! Копирайтер - директолог, вебмастер. Туризм.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок344 просмотра

Срочно в помощь на небольшой проект требуется копирайтер- директолог.

1. Нужно Проработать контент на сайте для подачи клиенту, и запуска РК. - около 15 страниц. 

2. Создать РК в ЯД на ~5 стран ( подобрать кл.слова, написать объявления) - проработать страницы с точки зрения "продаваемости"

3.  Работа с контентом в админке Joomla.

4. Доп. работы по договоренности.

Пишите ваши цены и условия.

Это могут быть и 2 человека, но лучше бы 1.

Пишите, скайп - в профиле.

Joomla
6 лет назад
Islidex
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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