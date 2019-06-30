Срочно! Копирайтер - директолог, вебмастер. Туризм.

Срочно в помощь на небольшой проект требуется копирайтер- директолог.

1. Нужно Проработать контент на сайте для подачи клиенту, и запуска РК. - около 15 страниц.

2. Создать РК в ЯД на ~5 стран ( подобрать кл.слова, написать объявления) - проработать страницы с точки зрения "продаваемости"

3. Работа с контентом в админке Joomla.

4. Доп. работы по договоренности.

Пишите ваши цены и условия.

Это могут быть и 2 человека, но лучше бы 1.

Пишите, скайп - в профиле.