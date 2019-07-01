Срочно в помощь на небольшой проект требуется копирайтер- директолог. 1. Нужно Проработать контент на сайте для подачи клиенту, и запуска РК. - около 15 страниц. 2. Создать РК в ЯД на ...
Настройка Яндекс Директ
Нужен сотрудник на постоянной основе, кто настроит Яндекс Директ и будет за ним следить на протяжении каждого месяца.
Рекламный бюджет 150000р-200000р/месяц.
Халявщики и те кто хочет срубить денег перед выполнением работы, закрывайте объявление.
Нужен профессионал своего дела, который будет постоянно на связи, когда будет настройка и ведение рекламы.
На данную работу, провожу отбор:
вот сайт online-texosmotr24.ru, нужно создать рекламную кампанию, пройти модерацию.
У кого это получается, тот и будет заниматься дальнейшим его продвижением.
Интересует в первую очередь, Яндекс Директ.
Выбранный исполнитель
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