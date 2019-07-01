Настройка Яндекс Директ

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Закрыт22 заявки507 просмотров

Нужен сотрудник на постоянной основе, кто настроит Яндекс Директ и будет за ним следить на протяжении каждого месяца. 

Рекламный бюджет 150000р-200000р/месяц.

Халявщики и те кто хочет срубить денег перед выполнением работы, закрывайте объявление. 

Нужен профессионал своего дела, который будет постоянно на связи, когда будет настройка и ведение рекламы. 

На данную работу, провожу отбор:

вот сайт online-texosmotr24.ru, нужно создать рекламную кампанию, пройти модерацию. 

У кого это получается, тот и будет заниматься дальнейшим его продвижением.

Интересует в первую очередь, Яндекс Директ. 

6 лет назад
kutyaev-e
Евгений 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ip24
Пётр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$110
5 дней
Escrow
Не оплатил проведённые работы по аккаунту, не прислушивался к советам по посадочной странице.

Заявки фрилансеров

ip24
Пётр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад