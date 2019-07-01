Настройка Яндекс Директ

Нужен сотрудник на постоянной основе, кто настроит Яндекс Директ и будет за ним следить на протяжении каждого месяца.

Рекламный бюджет 150000р-200000р/месяц.

Халявщики и те кто хочет срубить денег перед выполнением работы, закрывайте объявление.

Нужен профессионал своего дела, который будет постоянно на связи, когда будет настройка и ведение рекламы.

На данную работу, провожу отбор:

вот сайт online-texosmotr24.ru, нужно создать рекламную кампанию, пройти модерацию.

У кого это получается, тот и будет заниматься дальнейшим его продвижением.

Интересует в первую очередь, Яндекс Директ.