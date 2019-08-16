Полное digital-обслуживание Вашего бизнеса под ключ!

Здравствуйте! Мы предлагаем полное digital-обслуживание Вашего бизнеса под ключ! Качественнее и надёжнее, чем разовый исполнитель.

Что мы можем, умеем и любим делать?

• Разработка сайтов: Landing Page, Сайт-Визитка, Корпоративный сайт, Каталог товаров, Интернет-Магазин;

• Контекстная реклама: Google Ads, Яндекс.Директ;

• SMM: Оформление сообществ "под ключ", Ведение Соц.сетей, Таргетированная реклама, Ретаргетинг;

• Аналитика: Сквозная аналитика, CallTracking, Метрики, Цели.

• Разное: Интеграция с CRM, IP-телефония, Лид-магнит, Квизы и многое другое.

Почему у нас качественнее и надежнее?

• Работаем по договору на основе технического задания или брифа;

• Регулярная отчётность и прозрачность процессов;

• Работаем официально во всех регионах с 2015 года;

• Оформим все закрывающие документы;

• Уникальный подход к каждому бизнесу: проведём аудит - оценим целевую аудиторию - сделаем креативно!

Только до конца июля!

Позвоните нам, скажите, что вы с площадки Weblancer и получите аудит: сайта, сообщества в социальных сетях или рекламной кампании совершенно бесплатно!

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Свяжитесь с нами:

Тел.: +7(930)670-07-24

E-mail: [email protected]