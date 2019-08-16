Здравствуйте! В ответе укажите антибот: ИР24 Необходимы лиды для digital-агентства по направлениям: контекстная реклама, SMM-продвижение, дизайн,сайты под ключ. Источник лида может быть любой, все необходимые сведения предоставим. Оплата за лид после проверки ...
Здравствуйте! Мы предлагаем полное digital-обслуживание Вашего бизнеса под ключ! Качественнее и надёжнее, чем разовый исполнитель.
Что мы можем, умеем и любим делать?
• Разработка сайтов: Landing Page, Сайт-Визитка, Корпоративный сайт, Каталог товаров, Интернет-Магазин;
• Контекстная реклама: Google Ads, Яндекс.Директ;
• SMM: Оформление сообществ "под ключ", Ведение Соц.сетей, Таргетированная реклама, Ретаргетинг;
• Аналитика: Сквозная аналитика, CallTracking, Метрики, Цели.
• Разное: Интеграция с CRM, IP-телефония, Лид-магнит, Квизы и многое другое.
Почему у нас качественнее и надежнее?
• Работаем по договору на основе технического задания или брифа;
• Регулярная отчётность и прозрачность процессов;
• Работаем официально во всех регионах с 2015 года;
• Оформим все закрывающие документы;
• Уникальный подход к каждому бизнесу: проведём аудит - оценим целевую аудиторию - сделаем креативно!
Только до конца июля!
Позвоните нам, скажите, что вы с площадки Weblancer и получите аудит: сайта, сообщества в социальных сетях или рекламной кампании совершенно бесплатно!
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Свяжитесь с нами:
Тел.: +7(930)670-07-24
E-mail: [email protected]
- Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт6 лет назад