Нужна рекламная кампания Яндекс Директ под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка141 просмотр

Ищу исполнителя для создания и запуска рекламной кампании Яндекс Директ под ключ.

Жду предложений с ценой и сроком.

6 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
1 день
Escrow
Снова Илья порадовал своим качеством и оперативностью работы!
Приятно с вами работать. Надеюсь так и дальше будем двигаться.

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
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