Настроить adwords. английские ключи

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок299 просмотров

Нужно собрать Английские ключи и 

настроить adwords кампании. 

 

Google Ads
6 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
15 минут назад
6 лет назад
$250
7 дней
Escrow
Настроили контекстную рекламу в срок! Рекомендую!
Отличный проект, отличное сотрудничество. Спасибо, однозначно рекомендую)

Заявки фрилансеров

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
15 минут назад
6 лет назад