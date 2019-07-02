Настроить Яндекс Директ, анализ посадочной стр.

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Закрыт30 заявок517 просмотров

Есть сайт по бронированию отелей. 

Есть рекламная компания  в Яндекс Директ https://prnt.sc/nsvr67 

Посадочные стр списки отелей и стр отеля

пример ключей "отели в киеве", "отель александрия киев"

думаю рекламная компании настроены неплохо

СТР 15-30% , минус слова почищены,  объявления зазывающи выглядят  посадочн стр примеры

стр списка https://stepdream.com/kiev/hotel 

стр отеля https://stepdream.com/kiev/dja-hostel

Проблема: Деньги на рекламу идут, а конверсий мало и они не покрывают траты на рекламу.

Задача: Найти причины низкой конверсии и указать, я исправлю и.т.д. То есть выйти на результат когда прибыль будет больше трат на рекламу.  (наша прибыль это 10% с заявок на бронирование)

6 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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