Рекламная кампания в Яндекс Директ.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок410 просмотров

Рекламная компания в Яндекс Директ. 

6 лет назад
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$100
28 дней
Все супер, спасибо.
порядочная заказчица, рекомендую

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад