Требуется разработать дизайн и верстку одностраничного сайта на платформе Тильда. Сайт должен состоять из 13 блоков. Необходимо создать два варианта логотипа, фавикон, баннер минилендинга, иконку бота, шапку блога, стилизацию текста для блога и два баннера для сайтбара. Срок выполнения - до 8 февраля, бюджет 40 000 рублей. Тестовое задание нужно выполнить сегодня.