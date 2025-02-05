Дизайнер Figma для сайта краудфандинга

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Закрытнет заявок2 просмотра

Ищем дизайнера Figma для креативного дизайна продающего сайта для краудфандинга приложения для знакомств. Требуется только версия в Фигме, без верстки. Пожалуйста, укажите стоимость за блок и прикрепите портфолио (не на гугл диске).

FigmaДизайн сайтов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Светлана
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Пынтя
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
Ирина
 
44 года
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
28 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
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