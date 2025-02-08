Необходимо создать информационный сайт о лазерной косметологии на платформе WordPress. Проект 'под ключ' включает все этапы разработки, от дизайна до запуска сайта.
Небходимо клонировать сайт, привязать платежку и интегрировать с апи
Небходимо клонировать сайт, привязать платежку и интегрировать с апи обработки изображений
https://docs.google.com/document/d/1abQQANoSL9tNY8AicLI1pOZVFax0rz3arEBPT3iOeP8/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо бс
Заявки фрилансеров
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