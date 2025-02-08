Небходимо клонировать сайт, привязать платежку и интегрировать с апи

$3250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок333 просмотра

Небходимо клонировать сайт, привязать платежку и интегрировать с апи обработки изображений

https://docs.google.com/document/d/1abQQANoSL9tNY8AicLI1pOZVFax0rz3arEBPT3iOeP8/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо бс

Интеграция APIИнтеграция платежных систем
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